多人疑喝攤販冰沙後胃痛嘔吐發燒 新竹市衛生局將稽查

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（中央社記者管瑞平新竹市29日電）網友在臉書發文指出，上週末在新竹假日花市購買某攤商的冰沙，多名親友飲用後2天出現嘔吐、胃痛、發燒等症狀，就醫確認非感冒疑食物出問題。竹市衛生局表示，將派員稽查。

網友昨天在臉書（Facebook）地方社團「新竹大小事」發文指出，24日下午在新竹假日花市某牧場擺設的攤位購買7杯冰沙，分送給同住及非同住親友飲用後，多名家人於26日凌晨起分別出現全身痠痛無力、嘔吐、胃痛及發燒等症狀，就醫後確認不是感冒。

這名網友指出，由於親友非同住、也不共食，卻同時出現身體不適，認為都有飲用的冰沙就是身體出狀況的原因。後來此牧場人員有與他聯繫，包括了解購買商品狀況、飲用時間及保存狀況，稱會積極尋找問題來源。

這篇貼文發出後引發網友議論，但數小時後貼文就被刪除下架。

對此，新竹市衛生局向中央社記者表示，有關民眾反映某牧場販售的食品，疑有安全衛生疑慮一事，將儘速派員實地稽查，以維護民眾食品安全。（編輯：郭諭儒）1130329