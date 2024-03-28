台中爌肉飯店戶外晾肉引鳥啄食 市府稽查多項缺失

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中1家知名爌肉飯，業者將燙熟豬肉晾路邊引多隻八哥踩肉上啄食；台中市食安處前往稽查，現場肉品已用塑膠籃覆蓋，但店內油煙機及風扇積塵不潔、蒼蠅出沒等缺失，開立限期改善通知。

台中北屯區水湳路1家知名爌肉飯店，民眾在後方廚房發現，1台藍色推車放在路邊，推車上面有好幾籃還未處理豬肉，引來八哥鳥踩在豬肉上啄食，路旁車流來來往往，食安把關令人憂心。

台中市食安處獲報後，立刻派員前往稽查，食安處透過文字稿表示，稽查爌肉飯業者位於水湳路的製造場所，現場肉品已使用塑膠籃覆蓋，要求業者加強工作人員教育訓練，在進行食品製備各階段環節，務必妥善覆蓋及保存，避免此類事件再發生。

食安處說明，相關衛生缺失部分，包含油煙機、風扇積塵不潔、塑膠籃破損、有蒼蠅出沒及未出示體檢報告等缺失，已開立限改通知，責令業者在4月2日完成改善。

業者表示，豬肉燙熟後放置瀝乾，未將豬肉覆蓋好，才會引來鳥類啄食，會想辦法改善。

食安處後續將再派員無預警前往稽查，屆時如仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130328