中市府清理未能釐清權屬土地 代標脫2筆4170萬

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市地政局今天辦理地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開標作業，共標出2標，標售總金額新台幣4170萬餘元。

台中市地政局長吳存金表示，地籍清理是為解決台灣光復初期遺留土地權利內容不完整，或與現行法令規定不符的地籍登記問題，部分經釐清權利內容及權屬後已由民眾重新辦理登記，逾期仍未依地籍清理條例等規定申請登記或申報者，為促進土地利用與活化，按規定辦理代為標售。

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地政局說明，這次標售土地多有占用情形，一律按現狀標售，其地上物及一切應辦手續或占用的排除，皆由得標人自理。另外，若欲就已標售土地主張優先購買者，購買價格應與最高標價一致，並應於決標後10日內（3月29日起至4月8日止）檢附申請書、與保證金金額相同的票據及相關證明文件向地政局申請，逾期視為放棄優先購買權。

地政局表示，這次標售計14標，暫緩標售6標，共標出2標，標脫率為25%，標售總金額為4170萬2000元，各標土地決標金額公布於台中市中山地政大樓1樓及地政局官方網站，提供民眾查詢。（編輯：唐聲揚）1130329