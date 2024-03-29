高雄港區土開公司7週年慶 陳其邁盼一起啟動未來

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄港區土地開發公司今天舉行7週年慶活動，高雄市長陳其邁除為高雄港大漁旗點睛，致詞也肯定土開公司篳路藍縷、點點滴滴，希望藉由各種城市行銷與產業進駐，一起啟動未來。

高雄港區土地開發股份有限公司今天在大港倉永心浮島舉行7週年慶活動。陳其邁點睛的大漁旗是由中山大學「山津塢」團隊復興在地文化，並以「高雄五寶魚」為主題設計，呈現大漁豐收啟航意象，象徵所有廠商業績滿載。

對於高雄港市合作，2017年成立土開公司以來，高雄港區歷經多元轉型發展。陳其邁致詞為土開公司員工加油打氣，也向港務公司表達最高謝意。他說，高雄市政府跟港務公司感情融洽、團結，未來3年這裡大概是成長最快速的地方。

陳其邁表示，市府持續調整亞灣區的狀況，同時因應AI時代來臨，周遭港邊土地未來除了原來文創之外，也有很多家高科技廠商進駐。陳其邁除大讚進駐廠商有眼光，也感性說，這裡是看美麗風景最好地點，不僅看夕陽與大船入港，也是黃色小鴨首選。

土開公司新聞稿說明歷年來港市聯手推進港灣轉型建設，包括蓬萊商港區曾歷經打狗開港、築港工程，見證倉庫、鐵道與港口的海運聯運體系逐步成長。

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2017年港市合作成立土開公司、2018年棧貳庫營運、2020年大港旋轉橋啓用、2022年大港倉一期410商場營運及愛河灣遊艇碼頭A區、2023年歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居」營運。亞灣5G AIoT創新園區及亞灣2.0等產業轉型，創造產業生活多元使用及水岸公共環境，吸引國際合作及產業投資。

此外，土開公司成立7週年，成功繳出多張全台第1的成績單，包括「棧貳庫」全台最大歷史建築活化倉庫、「大港倉」全台首座直臨旋轉橋倉庫、「高雄燈塔」全台首座夜間開放燈塔、「安平港遊艇碼頭」全台最大水陸域遊艇碼頭、「愛河灣遊艇碼頭」全台首座5G智慧遊艇碼頭、「棧貳沐居」全台首座歷史建築倉庫旅宿。（編輯：孫承武）1130329