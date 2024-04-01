更多編輯台推薦新聞：
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰化糖鐵國家綠道獲獎 民眾可挑戰「一日雙爐」

2024/4/1 16:28（4/1 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣政府1日表示，「溪湖-溪州糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」在第11屆台灣景觀大獎拿下設施環境類佳作，這條自行車道串羊肉爐大鎮聯溪湖、溪州，歡迎民眾挑戰「一日雙爐」。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年4月1日
彰化縣政府1日表示，「溪湖-溪州糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」在第11屆台灣景觀大獎拿下設施環境類佳作，這條自行車道串羊肉爐大鎮聯溪湖、溪州，歡迎民眾挑戰「一日雙爐」。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化1日電）以「溪湖-溪州糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」獲台灣景觀大獎的彰化縣政府今天發布新聞稿表示，利用自行車道串聯羊肉爐大鎮溪湖鎮、溪州鄉，民眾到彰化可挑戰「一日雙爐」。

彰縣府說，計畫在620件參賽作品中脫穎而出，獲設施環境類佳作，將彰化獨特糖鐵文化及田園風光呈現給全國民眾。

彰化縣長王惠美表示，這條全長15.5公里自行車道串聯溪湖、溪州，沿途可飽覽田園風光，路線坡度平緩，騎行不會太費力，適合親子同遊，騎完又可以進補羊肉爐。

她說，彰化羊肉產量全國第一，溪湖、溪州羊肉爐名聞遐邇，去年啟用的彰化糖鐵國家綠道自行車廊道有「羊肉爐大道」美名。

縣府城市暨觀光發展處表示，計畫透過保留與重現糖鐵遺址，重新賦予糖鐵遺構新生命，獨特鐵道風情及田野風光已吸引許多國內、外自行車友騎乘體驗。

另外，為增加民眾租借自行車便利性，縣府在綠道兩端溪湖糖廠及溪州森林公園設MOOVO公共自行車租借站。（編輯：李明宗）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.224