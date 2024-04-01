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頭汴坑溪上下游連2週出現死魚 中市府送驗釐清

2024/4/1 18:57（4/1 19:26 更新）
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台中市頭汴坑溪位於大里區的下游，以及上游的太平區龍寶橋附近，近期出現死魚，國民黨市議員黃佳恬（持麥克風者）1日帶領民眾出面抗議，要求環保局釐清原因，還給居民一條乾淨溪流。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月1日
台中市頭汴坑溪位於大里區的下游，以及上游的太平區龍寶橋附近，近期出現死魚，國民黨市議員黃佳恬（持麥克風者）1日帶領民眾出面抗議，要求環保局釐清原因，還給居民一條乾淨溪流。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中頭汴坑溪下游上週被發現上萬條死魚，上游昨天下午也出現數百條死魚，河川旁還遭人丟棄垃圾，民眾抗議要求市府查明原因，還給一條乾淨溪流，環保局現場打撈死魚送驗釐清原因。

頭汴坑溪位於大里區的下游，上週出現上萬條死魚，民眾前往抗議，昨天上午民眾又在頭汴坑溪上游的太平區，發現河裡有上百條死魚；國民黨台中市議員黃佳恬今天與太平區聖和里長劉佳明、大里區立仁里長孫正宇帶領民眾出面抗議，要求市府查明污染原因。

黃佳恬指出，頭汴坑溪流經太平區、大里區，是許多農田的灌溉水源，要求環保局趕緊釐清原因、河川管理單位派員把死魚及邊坡垃圾清運，並在適當地點裝設攝影機監控，還給居民一條乾淨溪流。

台中市政府環保局透過文字稿表示，上月31日下午接獲頭汴坑溪龍寶橋附近死魚，現場發現附近約300公尺區段散布200至300尾魚屍，現場採水檢測溶氧值5.3mg/L、水溫26.1℃、pH值7.8，COD、重金屬及氰化物快篩無異常。

另採集水樣送驗以了解詳細水質狀況。因適逢下雨，水流湍急，零星魚屍自上游流下，溯源巡查上游多為一般住家，零星工廠未作業，稽查時未發現違規排放廢（污）水情事。

環保局指出，今天前往現場再次稽查，現場打撈死魚送驗以釐清死魚原因，並指示太平區清潔隊1周內完成監視器架設，揪出丟垃圾元凶予以重處，並清理河道旁垃圾。（編輯：陳仁華）1130401

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