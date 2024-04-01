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大武山成年禮入山3天2夜 全員44人通過考驗

2024/4/1 19:16（4/1 19:26 更新）
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屏東縣第27屆大武山成年禮今年有100多名學子報名，年齡以18到20歲為主，歷經2階段行前訓練才甄選出44名參與，1日全員完成3天2夜攀登，開心拋帽慶祝。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁屏東傳真 113年4月1日
屏東縣第27屆大武山成年禮今年有100多名學子報名，年齡以18到20歲為主，歷經2階段行前訓練才甄選出44名參與，1日全員完成3天2夜攀登，開心拋帽慶祝。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁屏東傳真 113年4月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東縣大武山成年禮鼓勵學子挑戰自我並學習敬山護山，今年氣候不佳，44名學員仍順利在3天2夜時限內，揹負超過15公斤的裝備完成攀登，今天接受屏東縣副縣長黃國榮表揚。

黃國榮表示，「你們都是最棒的」，在正式活動前，每名參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，其中蕭妤真、邱少星、林俊安去年因故未能全程參與訓練，今年捲土重來並通過學員訓練獲選正式上山，鍥而不捨的精神值得敬佩和鼓勵。

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屏東縣政府民政處說，今年低溫又遇雨挑戰特別大，第2天從檜谷山莊到大武祠的爬升路段較陡且是風口，學員得在寒風中攀爬，完成後在山中經歷「山神賜名」儀式，由部落長老給予學員排灣族名象徵通過考驗，第3天下山又遇大雨，困難度跟危險性都增加。

今年登場的第27屆大武山成年禮有100多名學子報名，年齡以18到20歲為主，歷經2階段行前訓練甄選出44名學子，於3月30日開拔，男學員至少揹負18公斤、女學員揹負15公斤的登山裝備，許多人回想登山過程，感動地說：「我們一起走完這趟旅程，真的做到了。」（編輯：蕭博文）1130401

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