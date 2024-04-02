基隆威海營區舊址 規劃開發主題式複合商場

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆軍港西遷後，交通部航港局規劃將威海營區舊址基地打造成主題式複合商場，搭配中高價位品牌旅館、地下停車空間，發揮基地最佳效益。

基隆市政府昨天下午與交通部航港局、國防部軍備局、財政部國有財產署及台灣港務股份有限公司基隆港務分公司等單位，針對軍港西遷後空出的威海營區土地開發召開首次會議。

航港局北部航務中心主任張德義今天接受中央社記者採訪指出，威海營區舊址基地總面積約1.42公頃，基地內國產署經管國有土地約0.5公頃，軍備局經管國有土地約0.39公頃，基隆市政府所有土地約0.06公頃，航港局經管國有土地約0.47公頃，及私有畸零地約0.0007公頃。

他說，基地使用分區包含機關用地、道路用地及少部分第4種商業區，因基隆市政府都市計畫通盤檢討後，規劃將道路用地部分保留使用，主要規劃以機關用地及第4種商業區的範圍進行後續開發，面積合計約1.1公頃。

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張德義表示，威海營區舊址基地地理位置優良，經專業評估具民間投資觀光及商業開發效益，初步規劃「主題式複合商場」，搭配中高價位品牌旅館及地下停車空間作為複合產品規劃，期望引入第一線品牌業者進駐，發揮基地最佳效益。

基隆市長謝國樑在臉書（Facebook）指出，期望航港局在6個月後完成促參可行性評估，呈報交通部同意後，再啟動招商引資計劃，後續將原本機關用地變更為商業區，以利招商，市府也會持續與航港局密切合作，為海港城市的商業、觀光帶來雙贏。（編輯：戴光育）1130402