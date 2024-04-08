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首頁 / 地方

不滿碎念砍傷父 屏東逆子殺人未遂遭法辦

2024/4/8 17:00
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東新園鄉余姓男子涉嫌持刀攻擊父親，東港警方獲報逮捕犯嫌，被害人送醫無生命危險；全案後依殺人未遂罪及家庭暴力罪移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警察局東港分局今天新聞稿表示，6日晚間7時許獲報新園鄉光復路有持刀攻擊案，警網趕往現場將余姓被害人送醫，經治療頭部有傷口及身上多處擦挫傷，無生命危險。

警方指出，43歲的余男在家焚燒物品遭63歲父親喝令制止，憤而徒手毆打父親。余父奪門逃離後余嫌騎機車追至鄰居家門前，手持菜刀及水果刀持續揮砍余父。

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警方表示，余男犯案後逃回住所躲藏，經優勢警力持盾牌及齊眉棍攻堅後被捕，警方也協助余父聲請緊急保護令，獲屏東地方法院核發在案。

屏檢表示，全案經複訊後無羈押必要，依家庭暴力防治法第31條核發命令，命令被告遵守禁止實施家庭暴力等事項。東港分局提醒，家庭暴力發生當下，首要保護自己安全，並儘快撥打110或113由警察介入制止暴力，尋求協助通報相關單位送醫安置。（編輯：孫承武）1130408

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