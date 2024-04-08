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彰化扇形車庫停車場月租名額未滿 登記截止延4/14

2024/4/8 17:30
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（中央社記者吳哲豪彰化縣8日電）彰化市扇形車庫停車場開放80格汽車停車位供民眾月租，登記日期昨天截止，卻只有59人申請，彰化市公所決定截止日期延至4月14日，如超過80人將辦抽籤。

位在彰化火車站後方的扇形車庫停車場今年1月24日完工啟用，停車場共有295格汽車位、523格機車位，連接彰化火車站既有天橋串聯前後站，解決火車站以及扇形車庫周邊的停車問題。

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彰化市公所規劃，扇形車庫停車場開放80格停車位供民眾月租，每月租金新台幣2500元，如超過80人登記申請，將以抽籤方式決定；至於機車位部分，市公所考量使用率高，決定不開放月租。

彰化市公所民政課長黃靜宜今天接受媒體訪問時說，汽車停車位登記日期昨天截止，不過只有59人完成登記，由於登記人數不足，公所決定把截止日期延長至4月14日，屆時如果未滿80人，人人「通通有獎」，超過80人時再進行抽籤。（編輯：謝雅竹）1130408

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