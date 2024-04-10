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百年沈船與國之北疆 蘇布倫故事箱說東引歷史

2024/4/10 18:07（4/10 18:16 更新）
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連江縣政府舉辦「遇見東引–蘇布倫故事箱2024巡迴推廣活動」，以百年前英國籍輪船蘇布倫號於東引海域失事事件為起點，訴說發生在東引的一連串歷史故事。（連江縣政府文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月10日
連江縣政府舉辦「遇見東引–蘇布倫故事箱2024巡迴推廣活動」，以百年前英國籍輪船蘇布倫號於東引海域失事事件為起點，訴說發生在東引的一連串歷史故事。（連江縣政府文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月10日
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（中央社記者潘欣彤連江10日電）連江縣文化處「蘇布倫故事箱」2024巡迴推廣活動，以百年前英國籍輪船東引失事事件為引，訴說發生在國之北疆的故事。台灣本島場次將從20日起陸續登場。

連江縣政府文化處文化資產科長翁珮慈接受中央社訪問表示，「蘇布倫故事箱」以4個裝著圖卡與互動道具的木箱，藉由導覽員的引導，讓民眾了解西元1901年英國籍輪船蘇布倫號在東引地區海域失事後，引發的一連串故事，包含東引燈塔建造緣起、沈船處被當地民眾稱為「鐵坑」，及水下資產傳承與保存使命等主題。

翁珮慈說，「蘇布倫故事箱」的目的除推廣水下資產傳承外，更希望這段故事能成為民眾認識馬祖、認識東引的起點。時至今日前往東引島仍然只能搭船，行駛的仍是蘇布倫號曾經經過的海域，登島後欣賞東引美景，便是專屬於國之北疆東引的文化路徑。

「蘇布倫故事箱」去年底於馬祖南竿首展後獲得好評，今年除在縣內各鄉巡迴外，更首度跨出馬祖將故事帶到本島，首場將在20日於國立台灣博物館登場，其他縣市場次尚待文化處公布。若無法親臨現場，也可透過「馬祖好潮—行動博物館」網站，探索蘇布倫號的故事。（編輯：林恕暉）1130410

連江縣政府舉辦「蘇布倫故事箱巡迴推廣活動」，2023年在馬祖南竿首展後獲好評，今年除在縣內巡迴外，更將首度跨出馬祖前進本島，20日於國立台灣博物館登場。圖為2023年首展時，導覽員向民眾解說故事箱內容。（連江縣政府文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月10日
連江縣政府舉辦「蘇布倫故事箱巡迴推廣活動」，2023年在馬祖南竿首展後獲好評，今年除在縣內巡迴外，更將首度跨出馬祖前進本島，20日於國立台灣博物館登場。圖為2023年首展時，導覽員向民眾解說故事箱內容。（連江縣政府文化處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月10日
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