南投震後多處坍急需復原 勞動部職訓學員投入重建

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）花蓮地震造成南投仁愛鄉多處路段坍方中斷，急需搶救復原，勞動部勞動力發展署中彰投分署營建工程鋼筋模板施作人才訓練班結訓學員發揮職訓課所學，投入災害應變小組協助重建。

0403花蓮強震重創中橫，位於中橫西側的仁愛鄉面臨多處路段坍方中斷，其中春陽部落路面嚴重龜裂，聯外道路落石坍方等，急需搶救復原。

中彰投分署今天新聞稿指出，自民國108年起委託社團法人南投縣城鄉關懷福利協會等單位於春陽、都達、德鹿谷部落等偏鄉共辦理12班營建類相關課程，就業率達8成以上。

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中彰投分署表示，這次地震後有26名結訓學員自主加入災害應變小組，發揮職訓課程所學，即時巡視道路，評估道路損害情況，並提供預警報告，也協助清理落石及路面周邊危險物品，以確保交通暢行，協調動員重機及相關設備，進行搶救及清理工作，希望藉由訓練課程培育營建專長人力，對地方建設盡一份心力。

投入救災的學員張勇治等人表示，探勘災後狀況，亟需營建類、水電類相關領域的人力協助才能加速完工，感謝中彰投分署長年深耕原鄉人才培育，結訓學員們協調分工，團結一心，共同努力將援助深入擴展到仁愛鄉各部落社區，即時做出調整與應變策略，確保部落居民安全及福祉。（編輯：郭諭儒）1130412