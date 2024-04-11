助微型創業店家重建 北分署啟動緩繳貸款措施

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）花蓮地震造成災情，勞動部勞動力發展署北分署針對花蓮地區「微型創業鳳凰貸款」輔導店家啟動暫緩繳付貸款本息措施，也透過創業顧問輔導訪視，盼儘速協助災損店家重建家園。

花蓮地震造成嚴重災情，勞動部啟動協助措施，包含「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」貸款戶，若在強震中發生嚴重財損，可申請暫緩繳付貸款等。

根據統計，北分署轄下有71家微型創業鳳凰貸款的輔導店家，北分署今天發新聞稿指出，除立即啟動「暫緩繳付貸款本息」還款緩衝優惠措施，也已經安排專人持續關心店家災損情形。

北分署表示，針對有災損的5家店家，都已經由就業服務員偕同花蓮在地創業顧問實地關懷，直接輔導店家提出申請，儘速協助災損店家重建家園。

北分署呼籲，有需求的災區店家儘快提出「暫緩繳付貸款本息」申請，只要是這次花蓮地區已申貸勞動部貸款的受災區災戶店家，可在災害發生日起6個月內，持受災證明文件，向承貸金融機構提出申請暫緩繳付貸款本息最長1年，及展延貸款還款期限最長1年。

另外，創業貸款受災戶經徵求承貸金融機構同意後，也可於每次貸款期間內，給予繳息不繳本的寬限期最長1年。（編輯：陳政偉）1130411