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花蓮翰品酒店大量解僱勞工 北分署成立就服專案

2024/4/10 13:26（4/10 13:36 更新）
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花蓮翰品酒店宣布永久歇業並將大量解僱勞工，勞動部勞動力發展署北分署成立「翰品就業服務專案」，盼透過一案到底的服務模式，協助失業員工重返職場。（勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月10日
花蓮翰品酒店宣布永久歇業並將大量解僱勞工，勞動部勞動力發展署北分署成立「翰品就業服務專案」，盼透過一案到底的服務模式，協助失業員工重返職場。（勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月10日
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（中央社記者吳欣紜台北10日電）花蓮翰品酒店在3日地震後宣布永久歇業並將大量解僱勞工，勞動部勞動力發展署北分署成立「翰品就業服務專案」，已收取47名員工求職登記表，將協助員工重返職場。

花蓮翰品酒店因花蓮地震宣布永久歇業，提前啟動改建，也將大量解僱勞工，並先詢問員工是否有意集團內部轉職；根據勞動部掌握，業者預計解僱86名員工。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署今天發布新聞稿指出，為了保障酒店員工後續就業權益，第一時間掌握相關資訊後，立刻偕同花蓮縣政府社會處直接進場辦理就業資源說明會，迅速啟動就業轉銜機制。

北分署也說，已成立「翰品就業服務專案」，直接於說明會現場彙收求職登記表，掌握員工名冊，並指派專人進行個案管理及追蹤關懷，後續會依個別員工需求，提供後續就業媒合、職業訓練、失業認定、技能檢定及創業等就業協助，盼透過一案到底服務模式，積極協助失業員工排除就業障礙，重返職場。

根據北分署統計，目前已經收取47名員工求職登記表，北分署表示，後續將持續掌握受資遣員工需求，提供客製化服務。（編輯：陳政偉）1130410

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