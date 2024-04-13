高雄8至15層大樓公安申報 缺失改善補助最高20萬

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高市府今年首次辦理8至15層住宅大樓「公共安全檢查缺失項目改善補助」，11月1日受理截止前將申報缺失全數改善完成，並取得查核合格通知書，每件最高補助新台幣20萬元。

依高雄市工務局民國111年公安申報檢查結果統計顯示，大樓共用部分提改善計畫書缺失態樣，以安全梯的防火門損壞、安全梯設置門檻，或使用易燃材料裝潢等項目最為常見。

工務局長楊欽富表示，為督促及協助大樓儘早改善完成，針對這些缺失項目，首次辦理缺失改善補助，以期提升住宅大樓公共空間防火避難設施安全使用。

工務局建築管理處表示，補助對象為大樓管理委員會或管理負責人，補助資格為8至15樓住宅大樓在今年11月1日受理截止前，已辦理公安申報且將申報缺失全數改善完成，並取得「查核合格申報結果通知書影本」，可提出申請補助；改善項目內容可洽詢原提列改善計畫書的專業機構或專業人員。

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此外，補助費用為依實際需要分項單價補助，4項改善項目合計最高補助20萬元。各項缺失改善補助單價，分別為安全梯防火門損壞更新每樘最高補助1.5萬元、門弓器及門把等五金配件更換每樘最高補助1000元、門檻拆除或施作斜坡每處最高補助1000元、安全梯拆除易燃材料每案最高補助1萬元。

建管處說明，先前已獲防火門修繕同意補助者不予重複補助；有意願申請或對申請程序有疑慮市民，可於上班時間電洽市府四維行政大樓5樓建築管理處。申請文件及補助資訊可至建管處官網「高雄市8樓至15樓集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助計畫專區」（網址：https://build.kcg.gov.tw/）查詢及下載。（編輯：孫承武）1130413