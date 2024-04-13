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澎湖植樹活動宣導水土保持 營造社區造林新風貌

2024/4/13 12:55（4/13 13:31 更新）
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澎湖縣政府等單位合辦植樹活動，13日在馬公五德社區的警察局人力發展中心前林地舉辦，縣府秘書長蔡淇賢（前左）等人與民眾一起種下相思樹、苦楝等多種樹苗，並採用慈心基金會研發的「水源寶育盆」方式種樹。中央社 113年4月13日
澎湖縣政府等單位合辦植樹活動，13日在馬公五德社區的警察局人力發展中心前林地舉辦，縣府秘書長蔡淇賢（前左）等人與民眾一起種下相思樹、苦楝等多種樹苗，並採用慈心基金會研發的「水源寶育盆」方式種樹。中央社 113年4月13日
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（中央社澎湖縣13日電）澎湖營造社區造林新風貌，澎湖縣政府今天在馬公五德社區警察局人力發展中心前林地舉辦植樹活動，上百名民眾種植相思樹等5000株複合樹種，期盼未來成為居民一處綠色休憩園區。

澎湖縣政府與農業部農村發展及水土保持署及慈心有機農業發展基金會合辦「水寶奇緣」植樹活動，今天在馬公五德社區的警察局人力發展中心前林地舉辦，包括澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、農漁局長陳高樑、無黨籍縣議員蘇陳綉色等人與近150名在地農村再生社區與青年團隊合力種樹。

蔡淇賢代表澎湖縣長陳光復與慈心有機農業發展基金會總監程禮怡簽署合作協議備忘錄，同時致贈感謝狀，感謝基金會3年來協助地方造林植樹3.8公頃，栽植約1.5萬株苗木。

程禮怡表示，植樹方式採用慈心基金會研發的「水源寶育盆」方式種樹。因澎湖水源匱乏，利用「水源寶育盆」植樹，不僅能聚樹、聚水，還能聚福，增加林木的存活率。

澎湖縣政府農漁局表示，馬公五德社區今天採用「水源寶育盆」植樹，共栽植有相思樹、苦楝、象牙樹、台灣海桐、銀葉鈕扣樹、毛柿、檉柳、日本女貞及毛苦蔘等複合樹苗，現場還有宣導水土保持等活動。（編輯：陳政偉）1130413

澎湖縣政府等單位13日在馬公五德社區舉辦植樹活動，澎縣府由秘書長蔡淇賢（前左3）代表，與慈心有機農業發展基金會總監程禮怡（前右3）簽署合作備忘錄，並致贈感謝狀，感謝基金會多年來協助地方造林植樹。中央社 113年4月13日
澎湖縣政府等單位13日在馬公五德社區舉辦植樹活動，澎縣府由秘書長蔡淇賢（前左3）代表，與慈心有機農業發展基金會總監程禮怡（前右3）簽署合作備忘錄，並致贈感謝狀，感謝基金會多年來協助地方造林植樹。中央社 113年4月13日
#澎湖縣政府農漁局
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