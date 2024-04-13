澎湖植樹活動宣導水土保持 營造社區造林新風貌

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（中央社澎湖縣13日電）澎湖營造社區造林新風貌，澎湖縣政府今天在馬公五德社區警察局人力發展中心前林地舉辦植樹活動，上百名民眾種植相思樹等5000株複合樹種，期盼未來成為居民一處綠色休憩園區。

澎湖縣政府與農業部農村發展及水土保持署及慈心有機農業發展基金會合辦「水寶奇緣」植樹活動，今天在馬公五德社區的警察局人力發展中心前林地舉辦，包括澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、農漁局長陳高樑、無黨籍縣議員蘇陳綉色等人與近150名在地農村再生社區與青年團隊合力種樹。

蔡淇賢代表澎湖縣長陳光復與慈心有機農業發展基金會總監程禮怡簽署合作協議備忘錄，同時致贈感謝狀，感謝基金會3年來協助地方造林植樹3.8公頃，栽植約1.5萬株苗木。

程禮怡表示，植樹方式採用慈心基金會研發的「水源寶育盆」方式種樹。因澎湖水源匱乏，利用「水源寶育盆」植樹，不僅能聚樹、聚水，還能聚福，增加林木的存活率。

澎湖縣政府農漁局表示，馬公五德社區今天採用「水源寶育盆」植樹，共栽植有相思樹、苦楝、象牙樹、台灣海桐、銀葉鈕扣樹、毛柿、檉柳、日本女貞及毛苦蔘等複合樹苗，現場還有宣導水土保持等活動。（編輯：陳政偉）1130413