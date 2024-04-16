台南梅嶺賞螢季到 黃偉哲籲遊客助護生態

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）2024台南楠西梅嶺賞螢季將於27日至5月12日舉行，期間每逢週六、日採線上預約登記報名，每日限量1600人，台南市長黃偉哲呼籲民眾遵守賞螢原則，共同愛護螢火蟲生態。

台南市政府今天在永華市政中心舉辦2024台南楠西梅嶺賞螢季記者會，市長黃偉哲致詞表示，螢火蟲是生態復育指標，大量螢火蟲出現景觀總是讓人心情愉悅，梅嶺每逢賞螢季節常吸引無數遊客到訪。

黃偉哲表示，最近適逢油桐花季，遊客可以白天賞花賞景、到龜丹泡溫泉、採買特色果乾伴手禮，順道走訪楠西周邊特色景點，晚上漫步伍龍步道看螢火蟲飛舞，深入感受楠西美麗與魅力。

他說，螢火蟲生態維護不易，參加賞螢季活動民眾應確實遵守「不闖入棲地、不大聲喧嘩、不捕捉生物、不照射強光」等原則，若使用手電筒須包裹紅色玻璃紙，避免破壞生態。

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台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，今年梅嶺賞螢季於27日起至5月12日辦理，平日不須報名即可自行入山，活動期間每逢週六、日採線上預約登記報名，每日2梯次，分別為下午4時到5時、下午5時30分到6時30分，每梯次800人，每日共1600人，明天上午9時開放線上報名。

台南市觀光旅遊局指出，台南其他賞螢景點，白河南寮、南化關山等由民間自辦付費賞螢活動，已陸續展開，均採預約報名及總量管制方式；巴克禮公園每年4月至9月間可見零星螢火蟲；新化林場因溼地外圍清淤工程進行中，為降低人為因素擾動，今年暫停辦理。（編輯：黃世雅）1130416