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高雄輕軌發生多起誤闖軌道 交通局：強化標線等指引

2024/4/17 11:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）民進黨高雄市議員鄭孟洳今天質詢表示，高雄輕軌今年至今已發生13起誤闖軌道事件，呼籲市府改善相關標示標線。高雄市交通局長張淑娟說，會增加標線、反光牌面及照明等強化指引。

鄭孟洳今天在議會質詢表示，高雄輕軌今年元旦全線通車後，汽機車誤闖軌道事件層出不窮，據統計，去年有22件，今年至今則已有13件，甚至還有1名婦人就誤闖軌道2次，分別發生在1月、3月。

鄭孟洳說，誤闖軌道事件頻繁發生，還有汽機車與輕軌發生擦撞，令人疑惑輕軌路段到底發生什麼問題。她自己試著騎車、開車經過輕軌路段，發現有些較複雜的路口如中正、大順路口，標示不夠清楚，可能容易造成誤闖。

鄭孟洳說，是否設計指引不足，標示不明確造成民眾誤闖，尤其事故多發生在夜間或傍晚，相關標示標線可能更不容易看清楚，市府應研究改善。

對此，張淑娟答詢表示，2度肇事的婦人，主要是違規左轉，就是俗稱的「切西瓜」行為，是駕駛行為有問題。如果輕軌路段未照規定轉彎，就容易誤闖軌道。

張淑娟表示，將針對輕軌大順路段一些危險或轉彎路段，加裝黃黑斜紋改善；另外照明部分，一些路段照明不足，會向工務局反映改善。較複雜的路口則會增加反光牌面提醒用路人。（編輯：黃世雅）1130417

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