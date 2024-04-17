彰化公布前3名熱門景點 外縣市遊客以台中最多

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化縣政府今天公布去年熱門景點，鹿港老街周邊達1778萬遊客人次居冠，其次為田尾公路花園及周邊花市、王功漁港，外縣市遊客以台中市最多，新北市次之。

彰化縣政府發新聞稿指出，縣府從民國111年10月起利用電信數據資料龐大且及時反饋等優勢加以分析，迅速掌握旅遊市場變動的需求、遊客行為，制定精準行銷策略。

城市暨觀光發展處這次針對5處觀光景點分析，包括八卦山大佛風景區、鹿港老街周邊、王功漁港（含海空步道）、田尾公路花園及周邊花市、社頭清水岩寺周邊，並排除在地居民及當地工作者。

去年1月至12月數據，到訪彰化有3727萬2638人次，其中鹿港老街周邊遊客人次最多，達1778萬5137人次，其次田尾公路花園及周邊花市有855萬2898人次，王功漁港（含海空步道）則以693萬9652人次位居第3。

外縣市遊客比例高的前3名分別為王功漁港（含海空步道）占60.45%、鹿港老街周邊為57.15%、八卦山大佛風景區為54.51%。外縣市旅客居住地以台中市最多，新北市次之。從年齡層分析，彰化縣景點受親子族（30至50歲）及高熟齡族（50歲以上）喜愛。

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以遊憩行為分析，外縣市遊客留宿率約為16.8%；重遊率最高為田尾公路花園及周邊花市58%，其次為鹿港老街周邊56%。前3名旅次鏈，依次是「王功漁港（含海空步道）至鹿港老街周邊」、「鹿港老街周邊至王功漁港（含海空步道）」及「田尾公路花園及周邊花市至員林車站及周邊」。

城觀處表示，將持續運用智慧科技並整合旅次鏈間景點串聯，例如即時影像、沉浸式旅遊體驗、與當地業者合作推出優惠或套票，讓外縣市旅客更認識彰化，並發展景點夜間活動增進旅客停留時間。（編輯：黃世雅）1130417