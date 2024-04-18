民進黨彰縣主委改選 許廣東殺出登記挑戰楊富鈞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣18日電）民進黨彰化縣黨部主委改選登記明天截止，評議委員許廣東今天完成登記，他指現任主委楊富鈞讓黨部運作空轉。楊富鈞則說，尊重對手批評，明天下午仍會前往黨部登記拚連任。

民主進步黨彰化縣黨部主任委員改選登記明天截止，屬於綠色友誼連線的現任主委楊富鈞尋求連任，由於屬正國會系統的前彰化市長邱建富無意參選，新潮流也沒推人，外界原以為主委選舉是同額競選，不過昨晚傳出擔任縣黨部評議委員的許廣東今天將登記參選。

包括民進黨彰化縣議員許書維等人連署指楊富鈞缺乏協調能力，又不尊重執評委及其他幹部，因此推薦許廣東參選主委。許廣東接受媒體聯訪時說，他沒有加入派系，加上評委會議多次流會，黨部空轉，很多人認為他沒有派系包袱，應可幫助民進黨贏回2026縣市長選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊富鈞接受記者聯訪時說，尊重批評意見，明天下午會在黨籍彰化縣立委陳素月、黃秀芳及陳秀寳等人陪同下，前往縣黨部完成登記，除立委之外，縣內部分資深黨員也會陪他一起去登記。

楊富鈞說，在社團組織中，主委就像是理事長，評委會議形同監事會議，有人批評他擔任主委時評委會議多次流會，但評委會議不屬主委管轄，是否開會無權干涉，明天下午前往登記時，會再一一回應外界批評。（編輯：謝雅竹）1130418