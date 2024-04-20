歷經36天700公里奇幻漂流 蘭嶼30年老船華麗轉身

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）蘭嶼開元陸號漁船，去年被颱風從港口帶離，隨海流到宜蘭、桃園、雲林外海，經36天、700公里奇幻漂流，日前整修後回到蘭嶼。歷劫歸來後華麗轉身，繼續幫老船長撐起一家經濟。

船長謝秦道日前遵循傳統文化（殺豬）宴請部落族人，宣告他的船回到蘭嶼，這2天專程到台東準備啟航的東西。

去年10月5日颱風小犬侵襲蘭嶼，逾17級陣風創下台灣126年來的風速紀錄，造成蘭嶼一片狼藉，漁船毀損約8成，不是沉沒就是翻覆，但蘭嶼「開元陸號」居然不見了。

船長謝秦道和兒子找遍蘭嶼海域，就是找不到漁船，心想，可能是被颱風打沉，或是被吹到外海，於是通報海巡署幫忙留意。

原本已放棄希望的謝秦道，陸續接到消息，有人在宜蘭外海看到漁船漂流，直到10月26日接到海巡署通知，在新北市富貴角外海30海里發現了「開元陸號」漁船載浮載沉，謝秦道燃起希望，透過民進黨立委伍麗華，拜託海巡署將他的船拖回；未料，海巡準備要去拖船時，船隻又消失了。

謝秦道說，海巡接到漁船通報，但因天氣已晚，無法拖船，漁船雖然在開元陸號上綁上船舶自動辨別系統（AIS）通報海巡署追蹤，但AIS因為風浪太大脫落，且沒有下錨，船隻再度消失。

謝秦道說，這段時間，陸續有漁民回報在烏坵、嘉義看到漁船，但海巡趕到時都沒發現。直到11月9日再度出現在雲林縣五條港西方5.1浬附近海域，海巡署委託漁船將它拖回箔子寮漁港停靠。

開元陸號結束36天的漂流，謝秦道用拖車機它接回台東富岡港整修，這個月13日回到蘭嶼。

謝秦道說，他在台東待了5個月整修船隻，將原來白色船身改成藍色，且重新取名為「東洋168」，13日開回蘭嶼，殺豬祈福，並將豬肉分享親友，告知喜訊。

伍麗華也分享到一塊肉，她在臉書寫道，一艘船，養好幾個家庭；一場颱風，把一艘船從蘭嶼吹到新北外海。「今天，找不到船的謝先生殺豬請客了，並跟我分享他的歡喜」。船長告訴她，「開元陸號」已修復完成，也更改船名為「東洋168號」，遵循傳統文化（殺豬）宴請部落族人，舉行「點血儀式」祝福漁船航行平安、漁獲滿載。

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民國83年蘭嶼核廢料貯存場補助蘭嶼6部落，每部落1艘9噸的漁船，當時蘭嶼只有拼板舟、舢舨、快艇等船，這6艘船是當時蘭嶼最大的船，但目前只剩下2艘，其中一艘是東清部落謝秦道這艘「開元陸號」。

颱風小犬將開元陸號帶離，歷經36天、700公里繞2/3個台灣後結束奇幻漂流，歷劫歸來後華麗轉身成為「東洋168」，象徵東邊太平洋海域的船隻一路發。（編輯：郭諭儒）1130420