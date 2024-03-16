早安世界》中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離
中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離
金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國海警15日宣布，為維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全，福建海警在金門附近海域執法巡查。海巡署指出，15日下午近3時發現4艘中國海警船航入金門禁限制水域，海巡艇全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到中國海警船航出禁限制水域。（看完整報導）
保母虐童案衛福部開檢討會 要求雙北與兒盟10日內須提報告
1歲男童疑遭保母虐死案引爆社會怒火，衛福部15日召開檢討會，歷經3個多小時會議，提出8大精進作為，要求雙北市府及兒福聯盟10日內提供檢討報告。衛福部長薛瑞元強調不會迴避責任，將針對整個事件徹底檢討，預計18日立法院衛環委員會中專案報告。（看完整報導）
全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高
國內ETF市場盛況空前，元大台灣價值高息（00940）甚至因為進單爆量，罕見出現證券業者主動宣布暫停受理申購作業狀況，連中央銀行總裁楊金龍都示警要小心「羊群效應」。不少專家指出，這股搶購ETF熱潮與台灣超額儲蓄龐大、閒置資金多有關，根據主計總處2月最新預估，今年超額儲蓄衝破新台幣3.84兆元，改寫歷史新高。（看完整報導）
總質詢風波 韓國瑜將邀3黨團總召協商尋求處理方式
立法院長韓國瑜15日下午主持立法院會時，首位質詢的立委羅明才未到場，韓國瑜依序唱名排定在後的7名立委，他們因未在場被視為棄權，多名趕到的民進黨立委向韓國瑜抗議無效，隨後舉行記者會，質疑韓國瑜沒收立委質詢權。國民黨立法院黨團則指出，是因下午第一位質詢的民進黨立委陳亭妃臨時把口頭質詢改為書面，造成第二位準備者羅明才來不及反應，而後順序大亂，造成整體唱名未在場。韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。（看完整報導）
無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲
根據刑法規定，無期徒刑假釋後再犯其他案件，須撤銷假釋執行殘刑25年，有受刑人聲請釋憲，憲法法庭15日做出113年憲判字第2號判決，刑法相關規定部分違憲。憲法法庭指出，不分情節輕重，規定假釋撤銷後應執行固定殘餘刑期，無異剝奪受刑人再次獲得評估的機會，不符合比例原則。（看完整報導）
道奇隊抵韓國大谷翔平新婚妻同行 球迷熱情接機
MLB洛杉磯道奇隊球員15日下午抵達韓國，日籍球星大谷翔平一現身，隨即引發大批球迷熱烈歡呼，許多球迷從凌晨起就在機場守候，爭睹偶像風采。大谷行前在IG限時動態發布合照，揭新婚妻子的身分就是前女籃球員田中真美子，這次田中真美子也同行，兩人首次一同出現在大眾面前。（看完整報導）
周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
中職中信兄弟42歲老將周思齊在今年球季結束後，將高掛球鞋引退，15日引退宣告記者會上，他數次落淚，歷經「黑米事件」、「黑象事件」，周思齊仍堅持不打假球，他認為不能忘記沉痛的歷史。而兄弟球團正爭取讓周思齊能在大巨蛋光榮退役，周思齊相當期待，假如能在台北大巨蛋引退會是至高無上的榮譽，他也誓言要完成「千安、百轟、百盜」，讓自己的背號16夠格引退。（看完整報導）
公費流感疫苗剩3萬劑 最快3月底用罄
疾管署自5日起擴大公費流感疫苗接種對象，雖然流感疫情趨緩，不過疾管署發言人羅一鈞15日提醒，預估這波疫情持續到清明節前。疾管署統計，截至14日公費流感疫苗總接種數約654.4萬劑，僅剩約3萬劑，最快3月底用罄。（看完整報導）
美國會待立法逼退TikTok中資 前美國財長梅努欽做收購準備
美國眾議院通過法案，要求短影音分享平台TikTok與中國母公司「字節跳動」切割、否則不得在美國營運。前美國總統川普時期的財政部長梅努欽14日表示，一旦法案過關，將組成一個投資團隊來收購TikTok。（看完整報導）
俄國總統大選登場 蒲亭有望做到2036年
俄羅斯從15日起連3天舉行總統大選，提前投票與通訊投票之前已開始，這次選舉烏克蘭俄占區也可以投票，71歲的現任總統蒲亭篤定可贏得新一屆6年任期，有望一路當總統到2036年。反總統蒲亭人士則發起「『午』逆蒲亭」行動，將在17日正午前往各地投票所排隊，用選票表達抗議或給當局找點麻煩。（看完整報導）
開箱老照片》電影「原鄉人」開拍 林鳳嬌、鍾台妹相見歡
「原鄉人」由作家鍾理和的故事改編，1980年3月16日在中影士林片廠拍攝以東北大雜院為背景的橋段，鍾理和遺孀鍾台妹應邀到場指導，扮演鍾台妹的女星林鳳嬌趁此請教當時情景。「原鄉人」電影融合鍾理和生平與小說作品內容，描繪其為文學、理想和愛情奮鬥的一生。（看完整報導）
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- 早安世界》中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離2024/03/16 07:16
- 2024/03/15 07:44
- 2024/03/14 07:11
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