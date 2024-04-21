更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／生成式AI掀全球旋風 彭双浪：對台灣是千載難逢好機會
首頁 / 地方

清除海洋垃圾 彰縣環保艦隊撈起2.4公噸廢棄物

2024/4/21 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣環保局招募漁民及蚵農成立「環保艦隊」，目前有273艘船筏加入，將漁撈過程打撈起的海洋廢棄物及垃圾帶回岸上，去年漁民及蚵農帶回的海洋廢棄物重量約有2.4公噸。

彰縣環保局今天發布新聞指出，環保局從民國106年開始招募在地漁民及蚵農成立「環保艦隊」，同時訂有「清除海洋廢棄物兌換獎勵機制及評比機制」，資源回收物每100公克可兌換1點，累積4點可換環保衛生紙1包，累積50點可兌換購物禮券，如65歲以上漁民蚵農，40點即可兌換購物禮券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰縣環保局表示，加入環保艦隊的漁民蚵農打撈起的海洋廢棄物，還可以參加成果評比，年度結算60公斤以上，第一名可獲新台幣1萬6000元價值禮券，第二名1萬2000元禮券，第三名至第五名可獲1萬元至6000元禮券。

彰縣環保局說明，目前已有273艘船筏加入環保艦隊行列，經垃圾分類後放置於港口海洋廢棄物暫置區，去年度攜回海洋廢棄物重量約2.4公噸，再創新高，而環保局持續推動環保艦隊清除海洋廢棄物，藉此減輕海洋污染問題。（編輯：黃世雅）1130421

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45