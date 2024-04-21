偏鄉善心循環 六龜高中學生回饋行善團整理獨老家園

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）有感偏鄉受到許多慈善團體扶持，高雄六龜高中學生自主發起志工團，配合慈善團體扶助獨居老人專案，今天上午前往六龜尾庄，幫忙1名7旬獨居老人整理家園，盼回饋鄉里。

六龜高中學生發起志工團，在校長梁華蓁及總務主任吳郁銘陪伴下，配合普行慈善會及華山基金會扶助獨居老人專案，上午前往六龜尾庄替獨居老人整理家園。

受到幫助的70多歲獨居老人，居住的房子僅是薄木板及塑膠袋勉強拼湊而成，外殼連鐵皮都沒有，無法遮風擋雨，環境困苦；普行慈善會接到消息，號召志工並募款，利用假日要為獨居老人整頓環境及加強木板房子結構。

六龜高中學生知道此事後自主發起志工團，向校方表示希望能回饋鄉里及慈善團體；許多學生有山上打工經驗，做起整頓工作得心應手，讓慈善團體稱讚不已。

梁華蓁表示，這些慈善團體為學生的付出，孩子們都感受在心，也很希望能有機會奉獻回饋，因此在得知普行慈善會今天要與華山基金會合作，到六龜山上幫助1名獨居老人整理家園，六龜高中學生便自發號召同學一起為家鄉阿公服務。

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六龜高中這次共有9名師生參與這項專案，擔任號召的高三學生許善雅說，自己曾受過善心人士幫助，也領過學校許多獎學金，趁畢業前能找同學一起為阿公打掃家園，幫來蓋房子的叔叔們收拾廢棄木料，覺得很快樂。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，六龜高中因屬於極度偏遠學校，校內有許多學生來自弱勢家庭，有很多善心單位長年給予支持、協助，如普行慈善會每年開學贈送學生書桌及檯燈，更曾為特殊個案孩子募款蓋1間遮風避雨鐵皮屋。（編輯：陳仁華）1130421