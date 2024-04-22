地球日公布救助海龜成果 Xpark宣布市民卡有優惠

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府與Xpark成立桃園市海龜保育教育暨救傷中心，1年來已累計救助5隻海龜，桃園市副市長蘇俊賓表示，盼公私協力倡議海洋永續觀念，讓桃園的生態及海洋教育從小扎根。

蘇俊賓今天前往中壢區，出席「2024世界地球日Xpark永續行動」，除參觀水族館，也與青埔國小學童們參與「世界地球日」海洋素養教育演示課程，培養學子們對環境保護、資源循環與愛護海洋的觀念。

他接受媒體聯訪表示，市府去年5月與館方合作成立「桃園市海龜保育教育暨救傷中心」，目前已累積救治5隻海龜，將環境保育思維融入水族館。

蘇俊賓說，響應422世界地球日，市府特別與Xpark合作，結合旅遊及教育，公私協力倡議海洋永續觀念，讓環境、生態及海洋教育從小扎根，也喚起民眾重視海洋環境資源，從源頭減塑行動做起。

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Xpark總經理手嶋一雄透過翻譯表示，公司響應聯合國永續發展目標，並在世界地球日發表海洋生態、減緩氣候變遷調適行動等相關永續行動成果，未來期盼與桃園市政府持續合作，展現台日友好，共同守護海洋環境。

響應世界地球日活動，Xpark宣布，4月30日起，民眾持桃園市民卡購買門票將可享9折優惠，1張市民卡每次最多可同時購買5張門票，歡迎桃園市民邀請外縣市朋友付諸行動，愛護、保護地球從生活中做起。（編輯：方沛清）1130422