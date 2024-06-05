全台唯一 桃園獲評碳揭露計畫A級城市

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市獲評國際碳揭露計畫（CDP）最優等級A級城市，是台灣唯一獲獎城市。桃園市副市長蘇俊賓昨天至新加坡2024年世界城市高峰會領獎時說，桃園在國際化標準上獲得認同。

蘇俊賓說，這次全球有將近1000個城市參加，只有120個城市獲獎，桃園市是台灣唯一獲獎城市，亞洲地區則有東京、首爾、雅加達等8個城市獲獎，代表桃園在國際化標準跨出一大步，獲得國際認同。

蘇俊賓說，桃園市這1年來做了很多淨零的創新，結合跨局處的力量，由桃園市長張善政定期主持淨零會報，針對工業減碳、都市建築減碳、綠色交通等面向積極籌畫短中程目標，也把低碳指引納入各項大型活動。

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蘇俊賓也說，市府以「輔導產業轉型」、「實現綠色運輸」、「再生能源與節能」為3大核心，使用科學模式進行評估，誠實揭露碳排放管理環境的風險、機會以及展現透明完整的淨零路徑，獲得CDP的城市評比認同。

蘇俊賓說，桃園在去年加入脫煤者聯盟、推動交通運具電動化、持續發展再生能源並維持桃園北台灣光電設置容量第一；產業方面也以綠色化工廠及產業輔導團方式協助產業進行溫室氣體盤查、節能改善及導入智慧能源管理系統，讓產業逐步達到淨零轉型。（編輯：張銘坤）1130605