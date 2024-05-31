支持藐視議會法案承諾書 張善政提2但書後簽名

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（中央社記者葉臻桃園31日電）立法院會三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案。桃園市議會民進黨團今天向桃園市長張善政遞交「支持藐視議會法案」承諾書，張善政在加上2項但書後簽名。

立法院會28日三讀通過修正立法院職權行使法及刑法部分條文，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等，擴大立院調查權。

桃園市議會民進黨團今天上午在市政總質詢時，向張善政遞交「支持藐視議會法案」承諾書，承諾書上載明「支持桃園市議會推動藐視議會法案，桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳出、應出席未出席等」。

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張善政收到後表示，需要加上「不違反現有法令」及「尊重議會決議」後才簽名，經黨團議員書寫但書後，張善政才在承諾書上簽名。

黨團議員表示，肯定張善政支持議會改革，「藐視議會法案」就是「用國民黨的魔法對付國民黨」，既然張善政願意簽署，就請國民黨團也大力支持；過去例如市政顧問名單、桃園燈會標案等資料，市府都刁難議員索資，既然中央對於立法權已經做出一些改變，未來桃園市議會也應該跟進。（編輯：方沛清）1130531