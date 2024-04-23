議員憂二殯車流增影響交通 北市殯葬處將派交管

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市第一殯儀館預計6月拆除，治喪民眾將轉往二殯，議員擔憂恐讓通往文山區的道路車流增加而堵塞。北市殯葬處今天表示，治喪旺日將派交管、義交引導，並通報警方取締違停。

台北市議會民政委員會今天召開會議，由民政局等單位列席報告。民進黨市議員王閔生提到，他日前駕車至二殯，可能因紅綠燈時數過長，車流回堵約20分鐘，期間也沒看到人員協助指揮交通。

王閔生表示，一殯開拆後，民眾將轉至辛亥路3段附近的第二殯儀館進行喪葬事宜，但此路段為3線道，若有民眾違停及車輛要進入二殯，往文山區的方向僅剩一線道可使用，若遇到駕駛違停、路口紅綠燈時間過長等狀況，恐讓二殯附近交通大打結。

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北市殯葬處發布新聞資料回應，二殯二期新大樓禮廳逐步啟用，逢假日及民俗旺日治喪民眾較多、進館車輛較多，如辛亥路側有違規臨停車輛，易造成回堵，後續將增派交管、義交加強引導，並通報轄區警方協助驅離取締及拖吊違停車輛，以維護交通順暢。

殯葬處表示，為讓民眾治喪、弔唁更方便，已增設公車路線，針對議員建議調整紅綠燈號誌秒數，會邀集交通局、警察局會勘研議。（編輯：蕭博文）1130423