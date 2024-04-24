鳳山保健食品廠偷排血紅色廢水 環保局告發開罰

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高市環保局去年起至今稽查鳳山溪上游，裁處63家次業者非法排廢水，近來又發現鳳仁路巷內側溝血紅色廢水，經溯源查獲1間膠囊保健食品廠未妥善收集處理，已依水污法告發。

高雄市政府環保局近日持續針對鳳山溪水污染管制區加強稽巡查，並在鳳仁路巷弄內側溝發現血紅色廢水排出，人員循線往上游查察，查獲1家從事葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食品製造工廠，未妥善收集處理製程廢水即排放，已違反水污法第30條規定依法告發，並要求限期改善。

環保局指出，由於這間保健食品廠內僅設置1座截油槽，且設備處理效能不佳，致產生血紅色廢水，業者逕自排放至廠外水溝，循水路污染鳳山溪支流坔埔排水，將依違反水污法第30條規定，裁處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

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統計去年迄今，環保局執行鳳山溪上游稽查專案已累計稽查317家次沿岸事業，裁處63家次業者非法排放廢水，包含48家次食品業者、4家洗衣業、3家皮革業、3家化工業、1家金屬表面處理業、1家金屬基本工業、1家消防業者、1家水泥業及1處營建工地，其中62家依違反水污法告發，1家依違反空污法告發，總裁處金額495.2萬元。

環保局呼籲，將持續執行鳳山溪早鳥夜鷹稽查計畫，呼籲業者自愛自重，切勿心存僥倖，以免遭到重罰。民眾若發現偷排污染行為，也可撥打環保局公害陳情專線電話07-7317600或1999檢舉，共同打擊污染犯罪，維護水體環境。（編輯：黃世雅）1130424