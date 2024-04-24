台南推海岸復育 盼促七股潟湖環境永續

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南七股潟湖受沙源供給減少及波浪侵蝕等因素因響，外海沙洲逐漸向陸側退縮，對牡蠣養殖產業造成威脅，市府自108年至今累積投入逾億經費復育，改善潟湖陸化及沙洲侵蝕情形。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，七股潟湖是由沙洲與陸地海岸圍塑水域，沙洲阻隔外海波浪，潟湖內風浪相對平靜，受潮汐循環影響，成為物種生長良好場域，漁民利用環境優勢養蚵，是台灣重要牡蠣養殖區。

水利局指出，在沙源供給受阻及颱風波浪侵蝕等多重影響下，七股潟湖外海沙洲逐漸向陸側退縮，而較大波浪越過沙洲沖刷，又將表面砂粒沖入潟湖，導致出現潟湖陸化趨勢，對牡蠣養殖產業造成威脅。

水利局指出，台南市長黃偉哲於108年上任後，隨即動用市府第二預備金新台幣2300萬元辦理七股潟湖航道疏濬，暢通航道約1公里，累計至112年已投入1億327 8萬元海岸復育經費，疏濬淤積土方達40萬立方公尺，復育沙洲面積達24公頃，有效改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕情形。

水利局說明，今年度持續推動七股潟湖海岸復育，工程投入經費達1200萬元，藉由抽沙養灘及沙腸袋固砂等工法，辦理潟湖疏濬及沙洲復育。

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水利局指出，市府另外投入300萬元經費，辦理台南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫研究案，將針對將軍溪口至曾文溪口海岸段，調查分析地形水深變遷、海岸漂沙狀況及海岸侵蝕成因等，透過數值模擬方式，提出改善防護工法及評估所需經費，再向中央爭取共同合作，完成台南海岸防護工作。

水利局補充說明，今年度持續於七股潟湖及青山港沙洲辦理2件海岸復育工程，已順利發包並於3月開工，預計於7月底前完工，將可疏濬七股潟湖淤積土方1.5萬立方公尺，復育沙洲面積2公頃，並在颱風季時發揮防護功效。（編輯：謝雅竹）1130424