基隆海洋廣場高差無警示 輪椅族憂跌落受傷

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市忠一路行人穿越道與海洋廣場銜接處，近期有輪椅族反映有高低落差，不僅地磚顏色相似，也沒有警示提醒，容易誤以為是平面而「翻車」受傷。基隆市府表示，會加強處理。

國民黨基隆市議員韓世昱今天指出，日前邀請基隆市脊髓損傷者協會前往海洋廣場會勘，從二信公車循環站通過行人穿越道，抵達海洋廣場平台，行人穿越道與平台連接處，沒有設置無障礙設施。

韓世昱表示，經由這處平台銜接廣場處還有高低落差，身障者反映銜接處缺乏警示，地磚顏色也相似，輪椅族經過時，容易誤以為是平面而「翻車」，相當危險。

他指出，廣場設計多條導溝也是「陷阱」，民眾穿著高跟鞋或長者拄著枴杖，高跟鞋或枴杖卡可能卡在導溝而跌倒受傷；另外，廣場地面有多處破損，階梯周邊也沒有圍欄，晚間燈光昏暗，讓輪椅族危機重重，稍有不慎就會跌落，相關「不友善設施」的設計是最有「礙」的作品。

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對此，基隆市政府都市發展處表示，此處為行人穿越道側邊階梯平台，順平接至目前正在施工的東岸郵輪廣場工程廣場之間高差，未來東岸郵輪廣場工程完成後，民眾可以沿著行人穿越道順行至東岸郵輪廣場。

都發處指出，針對目前階梯平台與廣場順接段，以不同鋪面磚做為區隔，導致使用者不易分辨，會再加強處理順接段警示，另從循環站行穿線至海洋廣場入口處坡度較大部分，後續也會研議方案改善。（編輯：戴光育）1130424