立院財委會考察中市鐵路雙軌高架 民代爭取儘速核定

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）立法院財政委員會今天到台中市考察台鐵烏日－大慶車站鐵路高架化、海線鐵路雙軌高架化及台中捷運藍線計畫預算執行情況，在地民代最後建請中央儘速核定山海環線計畫及「專案補助」。

立法院財政委員會考察台鐵烏日－大慶車站鐵路高架化、海線鐵路雙軌高架化及台中捷運藍線計畫預算執行情況，國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等人與審計部、主計總處、國發會、交通部、鐵道局、台鐵公司、台中市交通局等單位一起出席考察。

顏寬恒表示，台鐵烏日至大慶高架化計畫全長3.7公里，總經費新台幣83.4億元，因為烏日新興人口成長快速，希望藉由鐵路高架縫合區域交通，平衡鐵道兩側的區域發展，也希望高架化橋下空間能多利用。

顏寬恒在會中建請中央全額負擔高架化工程經費，他說，因鐵路屬於國有財產，未來的營運及產權皆屬中央，所以這項計畫應比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫（豐原－大慶）由中央專案全額補助興建。

國民黨台中市議員李中也說，過去一些重大建設若是由中央或地方合作，中央至少會補助一半以上的經費，甚至會超過70%以上，如果烏日至大慶高架化計畫經費，卻要求台中市要負擔56%，由於台中市還要兼顧捷運藍線等重大建設，沒有能力負擔這麼多；中央是大戶人家，大戶人家就應該有氣魄，多出一點錢，幫地方解決困難。

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會議最終做成結論，建請中央儘速核定山海環線計畫；海線鐵路雙軌暨部分高架化建請行政院於儘速核定海線雙軌高架計畫可行性研究，並且分年分階段編列補助經費辦理，以利與海線平面雙軌計畫早日整合；並建請中央給予山海環線計畫「專案補助」。

此外，捷運藍線「基本設計」預計113年中提送行政院公共工程委員會辦理經費審議，會中也請中央儘速審議核定，並分年分階段編列補助經費辦理，以利捷運藍線建設計畫如期動工、如期通車。（編輯：黃世雅）1130425