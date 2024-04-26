民進黨高雄市黨部主委選舉 簡煥宗宣布不參選

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）民進黨高雄市黨部主委選舉領表登記最後一天，已有議員黃文益及陳慧文登記參選。議員簡煥宗今早表示，自己不參選，且期待主委是超越派系的，因此會支持不是派系提名的陳慧文。

民進黨高雄市黨部主委改選22日至26日領表登記，今天是領表登記最後一天，已有2人登記，包括隸屬湧言會的黃文益在首日完成登記參選，被視為與正國會友好的陳慧文於24日完成登記。

新潮流的市議員簡煥宗在22日領表，原本預計今天中午至黨部登記，但簡煥宗發布聲明指出，自己不參選此次高市黨部主委，對於黨部主委的想法跟市長陳其邁一樣，期待是超越派系扮演溝通平台，可以促進黨內團結的人。

簡煥宗說，這幾天是自己在思考參選黨部主委後最天人交戰的時刻，2週前有向陳其邁報告要參選主委，陳其邁提醒競爭不要太激烈，主委要擔任協調派系的角色，才能順利推動選務及協助市政發展。

「勇於承擔不容易，但勇敢放下更不簡單。」簡煥宗說，此次不參選，且支持不是派系提名的人選陳慧文；面對2026選舉，要記取在2018年（高雄市長選舉）的教訓，民進黨必須更團結，才能讓高雄持續邁進。

簡煥宗表示，今年黨部改選，最重要的是面對2026這一局，民進黨必須更團結，減少派系競爭惡鬥。國民黨早已整合好了，國民黨高雄市黨部主委柯志恩已就戰鬥位置，更是2026國民黨高雄市長參選人。

簡煥宗強調，「這並不是我個人不願投入選戰，而是我知道在這個時候爭奪卡位，對高雄的選情，絕對沒有一絲好處。」如果民進黨在黨內主委改選時短兵相接，這樣的競爭從主委選舉延伸到市長初選，可能會讓2018年的歷史（民進黨在高雄市長選舉失利）會再度重演。（編輯：李錫璋）1130426