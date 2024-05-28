高雄某幼兒園教師傷2歲特教生 教育局：停聘調查

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）民進黨高市議員簡煥宗接獲陳情指，高市某國小1名幼兒園老師對2歲特教生施暴，導致孩童眼角撞到椅子受傷。高市教育局表示，該師已停聘接受調查，過去曾因教學不力遭申誡。

簡煥宗今天透過新聞稿指出，高市某國小幼兒園1名2歲特教生23日遭老師用力抓起並推倒，過程中幼童撞到椅子，導致左眼外側受傷；從監視器畫面可看出老師以暴力對待特殊且無法反抗的學生，令人憤怒。

高雄市教育局透過文字訊息回應，該特教教師目前已停聘接受調查，該師先前曾發生過教學不力案件，並經教育局調查屬實予以申誡。這次涉案情節重大，將加重裁處，最高可裁罰該師新台幣60萬元罰鍰，予以解聘，並管制其1年至4年不得於幼兒園服務。

簡煥宗說，經了解該名老師並非首度遭投訴；但今天致電該校校長詢問此事時，校長卻回應「此事應該是有心人士惡意中傷」、「老師當下不知道學生受傷，等到學生哭鬧時才知道學生身上有傷」等，相當離譜。

教育局指出，對於該校代理校長未能有效督導該教師偏差行為累犯，以致對孩童產生傷害影響，會依法裁處校長並追究其行政管理疏失責任。

教育局強調，此案調查報告即將出爐，只要經「教保相關人員違法事件認定委員會」查證屬實就會依法嚴懲，也會要求校方加強對受影響幼兒加強輔導。（編輯：張雅淨）1130528