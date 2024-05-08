犯保新竹分會辦關懷活動 訪生態農場療癒馨生人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）犯保協會新竹分會今天表示，母親節前夕辦馨生人關懷活動，帶領馨生人至生態農場，藉由戶外活動療癒身心靈，也盼凝聚更多正能量，支持犯罪被害者的心靈重建。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會今天告訴中央社記者說，母親節將至，為讓馨生家庭感受社會溫暖，日前在新竹縣北埔鄉綠世界生態農場辦關懷活動，法務部部長蔡清祥、犯保總會董事長張斗輝、犯保新竹分會主任委員陳進興與前主委呂柏鏞、新竹地檢署檢察長張云綺等人出席支持。

陳進興告訴中央社記者，為鼓勵馨生家庭走出心靈傷痛，辦理戶外式的關懷活動，今年也與新竹縣體育會定向越野委員會合作，打造有趣的定向越野闖關，讓馨生人（犯罪被害人）與大自然接觸放鬆心情也舒緩壓力。

陳進興說，也因活動於母親節前夕，藉此機會贈送馨生家庭康乃馨花束、以及馨生人手作蛋糕，盼在活動中能為馨生家庭帶來溫馨和鼓勵，同時凝聚正能量，共同支持犯罪被害者的心靈重建。

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重傷犯罪被害人林姓家屬表示，過去因傷痛而難以走出家門，已長期封閉內心、也很少與人接觸，在犯保協會人員鼓勵與支持，讓她勇敢參加活動並接觸人群，如在此次參與闖關活動時，能暫忘傷痛事放鬆心情。

新竹分會主任陳宛青向中央社記者指出，感謝綠世界生態農場總經理李明益長期加入關懷行列，無償提供場地，讓馨生人到此走訪，還能與各式可愛動物互動療癒身心，讓馨生人降低身心壓力。（編輯：李錫璋）1130508