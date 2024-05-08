陳佩琪質疑業績要求 北市衛生局：願滾動式調整

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦、陳怡璇台北8日電）台北市立聯合醫院醫師陳佩琪昨天宣布自請退休，並質疑衛生局對院外門診部業績要求不合理。衛生局長陳彥元說，若自覺過勞可反映，衛生局願滾動式調整。

民眾黨主席柯文哲的妻子、2018年起兼任聯合醫院中正門診部主任陳佩琪昨天表示，門診部編制僅她一人，卻必須做成人健檢、口腔癌篩檢和失智症評估等業務，還被要求業績，因此認為個人醫療專業及行政能力已不符合衛生局要求，將提早退休。

陳彥元今天接受媒體聯訪表示，為了推動公共衛生並照顧市民健康，也考量民眾持續反映需求，近年的確逐步增加委託聯合醫院執行的案量，難免讓負責協助的單位業務量增加，但衛生局並不會對單一醫師做考評，未達到預期案量也不會有紀錄或懲處。

陳彥元說，感謝陳佩琪過去努力配合政策、協助照顧市民健康，但若自覺過勞或工作量太大，建議可以向院區長官討論溝通，衛生局也願意滾動式調整目標案量，例如今年使用老人健檢服務者眾多，便請台大醫院及榮總協助執行。

此外，陳佩琪稱衛生局要求健檢業績，但她不願施展「騙術」，拐誘病人到院外門診部開單再回醫院檢查。

陳彥元指出，並不是所有檢查項目都能在院外門診部進行，但互相支援量能是許多醫療體系的常態，為提供即時服務，如果市民到院外門診部掛號健檢，仍希望看診醫師開單並指引到其餘院區進行。

至於中正門診部編制是否僅陳佩琪一人，陳彥元說，衛生局委託聯醫執行的公衛計畫有明訂人力配置，至少包含1名主治醫師、1名行政人員及1名護理師、藥師或檢驗師，也有給予經費補助及額外獎勵。

聯合醫院表示，中正院外門診依照常規門診人力配置相關人員，包含2名醫師、3名護理師及1名行政人員，執行公共衛生任務時會依所需人力調配調度，與健康服務中心、聯醫院區共同合作完成。

聯醫強調，聯醫身為公家醫院，有責任承擔及執行公共衛生任務，並會每年檢討工作業務量，員工皆可提出調整需求。

台北市長蔣萬安今天出席大同區里長座談前接受媒體聯訪表示，尊重且祝福每個人的職涯規劃，將持續聆聽醫護意見，發揮聯合醫院「一家就診，聯合服務」精神。

國民黨台北市議員詹為元表示，陳佩琪所提問題固然有道理，也欽佩她勇於講出體制問題，但此問題並非近期才發生，為何她在老公柯文哲擔任台北市長期間不請自家人改革，反而等到現在才「辭職明志」。

詹為元批評，柯文哲因任內3大案爭議纏身，應盡力為自己清白辯護，而不是採用「鯊魚理論」，試圖轉移大眾注意力。

民進黨台北市議員林延鳳也說，陳佩琪近期都沒在臉書發文，卻在3大案爆發後才萌生退意，且聯醫人力不足及職場文化也不是一朝一夕所致，根本是在圍魏救趙，呼籲柯文哲把自身爭議交代清楚，不要佔用媒體版面、浪費社會資源。（編輯：張銘坤）1130508