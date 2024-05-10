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彰縣設火葬場 王惠美：已有鄉鎮獲代表會同意送件

2024/5/10 17:46
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化市為設立火葬場昨天開線上說明會，多名議員在議會詢問縣府態度，彰化縣長王惠美說，已有鄉鎮市獲代表會同意提案，縣府民政處則說，已針對縣內公墓地評估，選出適宜地點。

彰化市公所規劃在彰化市立殯儀館後方設立含火化設施的藝術生命園區，市長林世賢爭取支持，昨晚在臉書開線上說明會，不過反對設火葬場的民眾揚言，下週一將前往彰化市民代表會請願。

彰化縣議會第20屆第3次定期會今天進行縣政質詢，無黨籍彰化縣議員陳銌銌、吳韋達等人針對彰市規劃設置火葬場，詢問彰縣府態度及進度；陳銌銌指出，她贊成彰化縣蓋火葬場，但選址要謹慎，彰化市規劃在市立殯儀館後方設火葬場相當不適合，因為有關空污、交通及停車等問題長年都未改善。

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王惠美指出，有數個鄉鎮市正在規劃設火葬場，已有鄉鎮將代表會同意函送到縣府，縣府會依法由各局處辦理審查事宜，她認為無論任何一個地方設火葬場，都希望能與民眾溝通說明並達成共識，才能按部就班推動公共建設。

民政處代理處長曾金來則說，縣府已編列預算辦理興建火葬場的可行性評估，將清查縣內公有墓地，選出最適宜的地點，未來如有公所有興建意願，縣府會對地方公所提出興辦事業計畫排定審查，不過昨天舉辦說明會的彰化市公所，並未把興辦計畫送到縣府。（編輯：郭諭儒）1130510

王惠美
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