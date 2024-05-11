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國台圖地震災損 部分設施與空間暫時停止服務

2024/5/11 16:44（5/11 18:21 更新）
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國立台灣圖書館11日表示，受0403花蓮強震影響，館內多樣設備受損嚴重，許多書架東倒西歪，災後一個多月來館員們都在努力復原。（國立台灣圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月11日
國立台灣圖書館11日表示，受0403花蓮強震影響，館內多樣設備受損嚴重，許多書架東倒西歪，災後一個多月來館員們都在努力復原。（國立台灣圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）國立台灣圖書館今天表示，受花蓮強震影響，各樓層設備嚴重受損，書架倒塌，管線錯位大量積水。3樓、5樓、6樓閱覽區域，暫停開放至明年3月31日；將兼顧公安及消安，儘速復原。

國台圖今天表示，受到0403花蓮強震影響，館區各樓層設施設備嚴重受損，災情慘重。為維護公共安全及讀者權益，部分設施與空間將暫時停止服務，以爭取時效整建及修復，儘早開放提供讀者服務。

國台圖說，3樓及5樓、6樓的服務型態改變，閱覽區域暫停開放至114年3月31日，公共服務也暫停受理。其他相關服務調整或改變位置，都已在災後陸續公告；如復原工作提早完成，即提前開放服務。

館方人員描述，地震時，天花板上消防管線因錯位爆裂，各樓層大量的水往下灑；館方為防止積水感電須斷電，館員在悶熱中搶救書籍。所幸館內典藏日治時期的歷史資料與舊籍，都沒有受損。

國台圖統計災損情形，機電及消防設備必須搶修的，包括空調系統機房冰水管線錯位爆裂，各樓層空調箱風管破裂。閱覽區棧板墜落、消防管線斷裂、風管及線路墜落、消防設備幫浦與偵煙探測器故障。

另外，國台圖說，行政區及書庫區的天花板及牆面，也因大量滲漏水導致天花板崩落，牆壁浸泡水損毀嚴重；天花板骨架震後扭曲變形，導致燈具掉落損毀；隔間牆磁磚膨空剝落。

至於設施設備損壞有待修復的包括，機房飲水機水管斷裂，各樓層污水管爆裂及錯位。防火鐵捲門軸心偏移及脫落。各樓層讀者區及特藏書庫區，書架大量歪斜倒塌；閱覽圖書區受水損影響，大面積淹水，書籍水損嚴重。（編輯：張銘坤）1130511

位於新北市中和區的國立台灣圖書館11日表示，受到日前花蓮強震影響，館區各樓層設施設備嚴重受損，天花板消防管線因錯位爆裂灑水，不少書籍受損，事後館方緊急曬書搶救。（國立台灣圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月11日
位於新北市中和區的國立台灣圖書館11日表示，受到日前花蓮強震影響，館區各樓層設施設備嚴重受損，天花板消防管線因錯位爆裂灑水，不少書籍受損，事後館方緊急曬書搶救。（國立台灣圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月11日
#國台圖
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