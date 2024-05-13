高雄TPASS月票慶週年 減碳量前399名1個月免費

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠，包括高雄市月票用戶減碳量前399名會員，免費回饋高雄市通勤月票1個月。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄TPASS通勤月票自去年4月27日開賣至今已滿1週年，3月份銷售量突破7萬2000張，使用次數已超過3191萬人次。經統計月票開賣以來，減碳量達2.4萬噸，相當於200萬棵樹的年減碳量。

交通局今天新聞稿表示，為感謝民眾踴躍使用，將提供月票開賣以來高雄市區399月票用戶減碳量前399名會員，免費回饋1個月高雄市區399月票。

此外，高雄市即日起至6月30日止推出系列活動，期間高雄市區通勤月票用戶減碳量前399名會員推薦加入的新會員，只要於表單（https://reurl.cc/Gjxxjv）填入個人基本資料及推薦者的MeN Go會員帳號，前200名新會員即可獲得100元TPASS月票折價優惠券。

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活動期間購買高雄市區399月票或南高屏999通勤月票方案，有機會抽中最大獎價值2萬5000元的長榮航空高雄至大阪來回機票1張，或南高屏999通勤月票1年份等多項獎品。

為鼓勵更多民眾使用公共運輸，活動期間新加入MeN Go會員且購買月票，再多1次抽獎機會。詳細活動資訊、TPASS月票服務可於MeNGo APP、官網、交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）查詢。（編輯：郭諭儒）1130513