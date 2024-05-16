彰化百果山溜滑梯20日起封閉優化 擬7月中旬開放

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）彰化百果山風景區兒童遊戲區溜滑梯原本設計給6歲以上孩童遊玩，卻有家長讓6歲以下幼童使用，考量安全，20日起封閉2個月以新台幣200萬元經費優化改善，預計7月中旬開放。

百果山風景區兒童遊戲區曾擁有全台最長磨石子溜滑梯，但安全設計不符遊具法規，去年5月拆除重建，今年1月以「喔熊遊憩區」對外開放，搭建長約26公尺、約3層樓高管道式溜滑梯及2座長約11公尺磨石子溜滑梯。

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交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷今天透過新聞稿表示，新的磨石子溜滑梯採彎道設計，提供6到12歲大齡孩童訓練肢體平衡，現場設有使用年齡告示牌，但常見未滿6歲幼童及家長遊玩，導致設施損害及幼童遊戲風險增加。

曹忠猷說，為提供遊客安全遊戲環境並符合需求，3月邀專家學者勘查，建議優化2座彎道型式磨石子溜滑梯，縮小滑道寬度及線型彎曲程度，改善後可擴大使用年齡層，開放4歲到12歲幼童使用；民眾反映管道式溜滑梯產生靜電及載重問題將一併改善。（編輯：李明宗）1130516