藝人安妮擔任宣傳大使 行銷谷關觀光旅遊

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是端午節，觀光署參山國家風景區管理處邀請來台13年的俄羅斯藝人安妮，到台中谷關擔任宣傳大使，歡迎大家到谷關品嚐美食，取用午時山泉水，享受山林悠遊之旅。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，安妮近日已拿到台灣護照，希望未來能在台灣多做公益，將台灣介紹給世界，這次應邀來谷關擔任宣傳大使，拍攝一系列優美照片及影片，包括穿著泰雅裝飾、體驗射箭及谷關泡湯等，還應景到八仙山森林遊樂區入口處取「午時山泉水」。

曹忠猷指出，受0403花蓮大地震影響，遊客以為到谷關的交通受損，使得谷關及梨山地區觀光間接受到影響，事實上，前往谷關的道路是暢通無阻。

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參山處特別邀請臉書擁有超過35萬粉絲、IG達12萬以上粉絲的安妮，親自到谷關一遊，體驗谷關清新空氣、泡美人湯、品嚐鱘龍魚美食及步道健行，安妮說，谷關之美令她印象深刻，希望下次能帶朋友們再來此地度假。

參山處說明，安妮這次走訪松鶴部落體驗泰雅文化及射箭、品嚐谷關好水質養育的鱘龍魚與鱒魚餐，漫步在谷關的明治老街，寫下祈福卡片；還到捎來吊橋以及谷關溫泉公園一遊，品嚐大甲溪發電廠出產的谷關白冷冰棒，晚上可以享受泡湯，紓解平日壓力，放鬆心情。（編輯：黃世雅）1130610