京華城翻版？議員揭柯文哲助新光醫院容積率暴增

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北22日電）前台北市長柯文哲身陷北士科案、京華城案等爭議，台北市議員洪婉臻今天再質疑，新光醫院都市計畫變更案疑為京華城翻版，向柯文哲陳情後，容積率就暴增至365%。

蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨議員洪婉臻指出，柯市府不僅在北投士林科技園區招商案上涉圖利新光人壽，又協助新光醫院將工業區變更為醫療特定專用區，讓新光醫院容積率從200%暴增至365%。

洪婉臻說，新光醫院在2017年向柯文哲陳情，新光集團第3代吳欣盈隔兩年就列入民眾黨不分區立委名單，新光醫院的都市計畫變更案接著在2022年公告實施，之後吳欣盈更擔任柯文哲的副總統候選人，時機點啟人疑竇。

洪婉臻問蔣萬安，是否研究過此案。蔣萬安說，他是第一次看到。

洪婉臻繼續表示，新光醫院不僅容積率上升到365%，還享有特權條款，不用依據台北市建築基地開發許可回饋辦法第7條計算應回饋比率，甚至能免息分期付款。

都發局長王玉芬說明，她在今天上午知道此案後，趕緊把資料撈出來研究，初步判斷新光醫院是比照民國98年公告的和信醫院都市計畫變更案，當時同樣是工業區變更為醫療專用區。

洪婉臻指出，和信醫院的容積率為350%，回饋加成1.5倍，免息分期僅10年，相較新光醫院容積率更高、回饋無加成、免息分期20年，兩案有明顯差異。

她質疑，此案根本是京華城的翻版，呼籲蔣萬安送政風處調查。蔣萬安說，這個容積率確實比較龐大，將先了解清楚。（編輯：張銘坤）1130522