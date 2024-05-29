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大雨二度攪局 恆春南國生活節確定停辦

2024/5/29 12:09
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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）南國生活節藉音樂促進恆春深度旅遊，不料今年一波三折，4月遇鋒面延期至5月底，現在又遇西南氣流雨勢致場地積水及預期降雨，屏東縣府昨天晚間宣布第3屆停辦。

屏東縣交旅處臉書（Facebook）貼文表示，受颱風引進西南氣流，豪大雨導致活動場地積水泥濘，另天氣預報評估活動期間也有較劇烈天氣現象，經綜合性評估參與安全及活動期間天氣狀況，第3屆南國生活節今年確定停辦。

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交旅處說，比任何人都還期待第3屆南國生活節到來，做出停辦決定是件很不容易的事。今年緩下腳步，期待明年南國生活節能用更完整姿態，爲大家帶來恆春半島美好體驗。

南國生活節原本預計在恆春古城北門廣場及磚窯場域舉辦，包括40組國內、外樂團演出及導覽等活動，希望遊客深度認識恆春；原訂在4月25至28日辦理，因預期鋒面雨勢推遲至5月30日起連4天，交旅處說，因天氣影響致延期又停辦是第1次發生。（編輯：郭諭儒）1130529

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