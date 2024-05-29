傳陳重文身陷囹圄仍施壓台智光案 蔣萬安:絕不畏懼

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台智光案，國民黨北市議員陳重文涉案，並被爆出在延押庭還透過他人持續施壓北市府；市長蔣萬安強調不畏任何壓力，絕不寬貸任何不法、依法追究，捍衛市民權益。

蔣萬安今出席松山區里長座談，會前接受媒體聯訪時被問及，陳重文在延押庭還透過辯護人向其他議員對蔣市府施壓台智光案一事。

蔣萬安表示，市府態度跟立場非常堅定而且一致，對任何不法，絕不寬貸、依法追究。現在案子進入到檢廉的調查，市府全力配合，不畏任何壓力，站在市民立場捍衛權益。

媒體追問警察局長人選是否就是方仰寧，蔣萬安說有告訴內政部，希望人選一定要有北市重要警政業務經驗，更重要的是要有交通專才，符合北市今年交通安全年目標。

媒體進一步追問方仰寧當交通警察大隊隊長，這算不算有交通長才，蔣萬安回「我想我們都已經很清楚表達我們屬意的人選，這部分我們就是這樣子」；媒體問方仰寧也當過中正一分局長，能否算是最適合人選，蔣萬安重申都有將立場跟決定告訴內政部。

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另外，關於國會改革案三讀，蔣萬安說相關內容過去民進黨的委員都有提案，如果民進黨要用各種形式或手段來阻擋，或是反對當時他們自己所提案的內容，都會接受民眾檢驗。

媒體追問蔣萬安對立院國民黨團總召傅崐萁提出藍白「在野特偵組」看法，蔣萬安僅回「 這可能要再了解」；至於藍白喊要廢除監察院，蔣萬安說，民主國家的憲政體制以及權力分立，還有監督制衡的機制，都可以有完整討論以及通盤全面的思考。（編輯：張銘坤）1130529