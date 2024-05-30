嘉有好市集 6/1自備環保購物袋送抵用券100元

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）響應世界環境日減塑行動，嘉縣環保局6月1日上午舉辦「嘉有好市集」推出自備環保購物袋送新台幣百元抵用券活動，上百個攤位販售嘉義農特產、文創商品及再生家具，歡迎來逛。

環保局今天發布新聞稿表示，「嘉有好市集」舉辦地點在縣府前祥和一路西段，當日到市集前300名民眾，攜帶寬45、高30公分以上的環保購物袋（不包含塑膠袋），就可獲得市集抵用券100元的「來客禮」。

另外，民眾於市集消費100元，即可於攤商處兌換集章1點，滿5點贈送市集抵用券20元，滿10點贈送市集抵用券100元，更推出淨零闖關學習環境新知，闖關成功還能拿好禮。

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環保局說，市集中設有「嘉減碳專區」安排「再生家具展售」讓二手家具擁有新生命；另有「舊衣回收站」拿5件舊衣來回收，即可兌換1罐洗碗精，讓資源有效循環利用；現場也可租借環保餐盒享用美食，避免使用一次性餐具，達到源頭減塑目的。

環保局指出，嘉有好市集約一個月舉辦一次，每次都有不同的特色攤商和主題活動，本次除了響應世界環境日減塑行動，推動淨零綠生活外，會場更規劃淨零展覽專區，展示民間及企業實踐淨零永續的成果。（編輯：李亨山）1130530