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台灣野蜂能在中高海拔區生存 助部落生產森林蜜

2024/5/31 17:46（5/31 18:26 更新）
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台灣野蜂（圖）較西洋蜂適合在中高海拔生存，是生產森林蜜優勢蜂種，農業部林業及自然保育署南投分署31日舉辦推廣課程，針對台灣養蜂產業概況、技術等詳細講解，盼透過推動林下經濟輔導，增加部落工作機會。（南投林業分署提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年5月31日
台灣野蜂（圖）較西洋蜂適合在中高海拔生存，是生產森林蜜優勢蜂種，農業部林業及自然保育署南投分署31日舉辦推廣課程，針對台灣養蜂產業概況、技術等詳細講解，盼透過推動林下經濟輔導，增加部落工作機會。（南投林業分署提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年5月31日
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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）台灣野蜂較西洋蜂適合在中高海拔生存，是生產森林蜜優勢蜂種，南投林業分署今天辦推廣課程，盼透過推動林下經濟輔導，發展更多與環境共存經濟產業模式，增加部落工作機會。

農業部林業及自然保育署南投分署透過新聞稿表示，台灣可經濟飼養蜜蜂主要有低海拔常見的西洋蜂，另一種台灣野蜂（或稱土蜂）則屬東方蜂，族群數量較少；西洋蜂較東方蜂怕冷，活動範圍平均海拔較東方蜂低，因此，台灣野蜂是中高海拔地區主要授粉蜂。

南投林業分署指出，台灣野蜂2017年受東方蜂囊狀幼蟲病毒危害，不到1年時間，西部地區東方蜂群面臨滅絕性死亡。隨著時間推進及族群生物機制，蜂群逐漸出現倖存演化的抗病能力，讓一度近滅絕的台灣野蜂隨著族群繁衍逐漸回溫。

南投分署指出，台灣野蜂因較西洋蜂適合中高海拔生存，適應相對低溫及多樣蜜源植物環境，是林下經濟蜂農生產「森林蜜」優勢蜂種，南投縣高山環繞，擁有豐富多變林地資源提供四季多元蜜源環境，能生產各種不同風味特色蜜，極適合在林地推廣飼養台灣野蜂。

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南投分署表示，今天課程針對台灣養蜂產業概況、養蜂管理工具及技術、野蜂來源獲得方式等詳細講解，族人與講者討論未來可能困難，並思考台灣野蜂飼養可行性，透過學習與交流加強養蜂技能，盼未來提高採蜜收獲，也有益山林植物授粉與繁衍。

南投分署長李政賢說，台灣野蜂歷經多年逐漸適應與病毒共存，印證生命終會找到出路；今天在埔里工作站辦理養蜂及蜂產品課程，邀農業部苗栗區農業改良場蠶蜂科及野蜂達人黃永勝授課，吸引仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷、萬豐、南豐等村族人參與。（編輯：黃世雅）1130531

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