客機驚險降落再起飛 台東議會籲縣府重視蘭嶼機場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣31日電）日前飛往蘭嶼機場DHC6-400型飛機，降落時因側風太強，驚險落地後又緊急拉起飛回台東，等待親友的民眾無奈看著飛機返回。台東縣議長吳秀華今天要求縣政府重視蘭嶼交通。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，吳秀華質詢台東縣長饒慶鈴時播放一段蘭嶼民眾提供的影片。

畫面顯示，許多蘭嶼民眾在機場等待親友，以及郵差等待信件。一架DHC6-400型飛機從海面上饅頭山附近準備進場降落，此時機場側風很強，民眾在一旁幫飛機加油打氣，並高喊提供意見給飛機駕駛，飛機放慢速度準備落地，但被強風吹得有些側飛。

飛機頂著強風落地，機頭微偏左方滑行，當民眾開心的鼓掌高喊「有了、有了」，但飛機滑過大家眼前後，並未停止，反而拉起機身往上飛，民眾傻眼說「阿不是說要下來嗎，怎麼又飛回台東呢」。

蘭嶼郵差簡偉駿在社群發文說，從這星期一到星期三持續受外圍環流影響，飛機航班全都取消，未料週三（29日）下午末班飛機竟然有飛。正當鄉親開心守候在機場外，飛機嘗試降落，卻因側風太強無法降落，大家開始聊天認為降落不會出問題時，飛機又從眾人眼前飛了回去，「這就是離島人的宿命」。

吳秀華表示，5月29日下午台東飛往蘭嶼的飛機，遇到強風驚險降落畫面，讓人看了心驚膽戰，但蘭嶼民眾說「這是經常看到的畫面」，希望台東縣政府和中央單位重視蘭嶼交通和蘭嶼機場擴建問題。

饒慶鈴表示，蘭嶼機場的改善問題不是台東縣政府有能力處理的，需要中央政府幫忙，會將議長意見轉告立法委員。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，目前因海洋基本法的問題使得蘭嶼機場跑道長度及寬度無法擴建外，另就是國內沒有一家航空公司有購置42人座ATR 42-600型飛機，所以目前仍是由德安航空飛19人座的DHC6-400型飛機，跑道改建及飛機購置問題，會轉達立委協助。（編輯：黃世雅）1130531