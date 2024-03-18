高美珠遞補台東縣議員 雖違紀仍是國民黨籍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東無黨籍縣議員嚴惠美涉賄當選無效定讞，落選頭高美珠今天遞補就職，國民黨台東縣黨部主委吳秀華指出，去年高美珠參選平原立委時退黨，但程序未走完，目前還是國民黨籍。

高美珠表示，自己的黨籍問題目前還不清楚，但未來還是會配合國民黨團的運作。

選委會公告，嚴惠美因違反選罷法，經花蓮分院民事判決當選無效確定，其缺額由法院判決日或辭職生效日，由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重新選舉或缺額補選之規定。落選人之得票數應達原選舉區得票數最低之當選人得票數1/2。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高美珠上午在縣議會宣誓就任。54歲高美珠為阿美族人，曾任台東縣議員，原為國民黨籍，去年參選2024平地原住民立委未獲黨內提名，宣布退黨並以無黨籍身分競逐卻落敗。

吳秀華指出，高美珠提出退黨申請後，經中央黨部同意，留待選舉後再行處理，而後又考量選舉過程中，高美珠支持黨內提名總統候選人侯友宜，最終決議暫緩退黨處理，也未予以撤銷黨籍處分，原則上黨籍仍存在。 （編輯：黃世雅）1130318