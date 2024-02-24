台東縣議員嚴惠美當選無效 高美珠將遞補

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東無黨籍縣議員嚴惠美因涉賄選日前遭判決當選無效定讞，台東縣選委會表示，根據選罷法相關規定，同選區最高票落選者且符合相關規定可遞補，高美珠符合規定。

2022年台東縣議員選舉，第6選區當選的嚴惠美遭落選的對手高美珠以賄選提起當選無效之訴，一審台東地方法院判處高美珠勝訴，嚴惠美提起上訴，高等法院花蓮分院日前駁回嚴惠美上訴，當選無效定讞。

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台東縣選委會人員今天接受中央社記者電話訪問表示，根據公職人員選罷法第74條，地方民意代表被判處當選無效，同選區最高票落選者的得票達到最低票當選人的票數1/2可遞補，最高票落選的高美珠符合門檻，至於相關遞補事宜由中央選委會處理。

2022年台東縣議員第6選區選舉結果，有4人參選應選2人，當選的嚴惠美獲得2054票、楊秋珍2780票，高美珠獲得1948票落選，另1落選人武雪恩獲得1325票。（編輯：謝雅竹）1130224