新北饒舌及塗鴉賽即起報名 爭奪冠軍5萬元

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（中央社記者楊侃儒新北1日電）新北市文化局今天說，「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽與「墨路行者」國際塗鴉大賽，即日起至6月30日開放報名，冠軍有新台幣5萬元獎金，歡迎喜愛街頭文化的朋友報名參加。

文化局發布新聞稿指出，「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽有10多年歷史，是全台最悠久、最具影響力的街頭饒舌比賽，今年首度在香港及澳門舉辦區域賽，兩地區域賽冠軍8月將來台參加總決賽。

文化局表示，連續3年在板橋府中舉辦的「墨路行者」國際塗鴉大賽，歷年決賽的大面積噴漆創作，均吸引大批民眾現場圍觀，今年評審團包括新加坡藝術家ANTZ、韓國JNJ團隊JAY FLOW、澳門塗鴉藝術家PIBG，決賽有機會近距離看到評審即興創作。

此外，文化局也將於6月19日至9月26日，在板橋府中推出「街頭學校 School Of The Street」活動，串聯學校社團、音樂廠牌、知名音樂人、DJ、Podcaster及跨界品牌市集，讓民眾感受街頭文化。

文化局表示，賽事報名及活動資訊可上「新北市文化局」網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw）或IG搜尋「新北街頭學校」查詢。（編輯：龍柏安）1130601